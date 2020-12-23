Киевский православный публицист Дмитрий Скворцов в интервью изданию Украина.ру пояснил, каким образом можно было разрешить ситуацию с иконой, подаренной Сергею Лаврову в Боснии и Герцеговине

По мнению Скворцова, в ответ на возмущенную реакцию Украины стоило отправить подаренную Сергею Лаврову икону в Луганскую епархию Московского патриархата, где она была обретена, когда никакой Украины «еще не было в австрийском проекте».

Подаренная Лаврову икона вернется в Боснию и Герцеговину © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«А так получается, что православная Россия по окрику из антиправославной ныне Украины "обидела" особо почитаемого чудотворца Николая именно в день его памяти — 19 декабря», — указал он.

Полностью прочитать интервью можно здесь.

Ранее председательствующий президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик подарил главе российского МИДа Сергею Лаврову икону, сообщив, что ей 300 лет и она якобы была найдена в Луганске.

В ответ Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в правительство в Сараево с требованием «безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране». МИД Украины назвал икону объектом культурного наследия страны.

В российском МИДе выразили готовность вернуть икону дарителям.

В Минкульте Украины сообщили, что на иконе печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, и заявили, что направят запросы в музеи и правоохранительные органы для установления происхождения и перемещений иконы.