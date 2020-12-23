Украина может занять большее место в политике США, нежели при Дональде Трампе, однако у Джо Байдена в приоритете решение внутриамериканских проблем. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру украинский политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

«Действительно, команда Байдена куда глубже погружена в украинскую тематику — она не путает Украину с Угандой. Но бросаться на амбразуру из-за Украины, мне кажется, они тоже не будут», — сказал Золотарев.

Кардинально ситуация в отношениях стран не изменится, поскольку Байдену нужно решить свои проблемы, а потом уже думать о внешней политике, подчеркнул политолог.

По его мнению, военная помощь будет примерно в тех же объемах, что и при Трампе, но, может, к «Джавелинам» что-то еще прибавят».

Однако, отметил он, Владимир Зеленский рассчитывает на более весомую экономическую военную помощь Соединенных Штатов и политическую поддержку.

Байден и его «украинцы»: кто будет работать в новой администрации президента США © REUTERS, Leah Millis

По мнению политолога, Байдену, возможно, будет легче договориться с Россией и принудить Киев к продвижению в Донбассе — в частности, имплементации «Минска» и договоренностей в нормандском формате.

Он подчеркнул, что ранее попытки Киева предложить США присоединиться к нормандскому формату оставались бесплодными, но тогда президентом США был Барак Обама (а Байден — вице-президентом).

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