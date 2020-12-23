Первый этап противостояния оппозиции и президента Белоруссии Александра Лукашенко, который сопровождался массовыми демонстрациями, завершился, переход к следующему этапу идет тяжело. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев

Подсчитали — прослезились. Кто и как финансирует протесты в Белоруссии © REUTERS, Stringer

«В миллионном Минске существует подполье, полевые командиры, разведка собирает информацию и так далее. То есть идет создание подпольного государства. Идут очень серьезные процессы. Вычисляются пособники режима, начинается давление на них. Белоруссия не успокоится, это партизанская страна», — сказал собеседник издания.

Андрей Суздальцев полагает, что очередная, третья волна антиправительственных выступлений начнется в марте.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.