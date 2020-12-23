Насколько бы ни была сильна поддержка президента Молдавии Майи Санду со стороны Запада, государство не сможет полностью отвернуться от России, считает молдавский политолог Игорь Волницкий. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Игорь Волницкий: Проблемы Молдавии нельзя решить в конфронтации с Россией © Sputnik / Osmatesco Владимир Зеленский и Майя Санду — оба прозападные политики, которые выражали взаимную симпатию, и не раз оба подчеркивали, что у них одинаковое видение того, что касается интеграции их стран в Европейский союз. К тому же у них схожие мнения по решению проблем, которые касаются территориальной целостности Молдовы и Украины. И, конечно, следует ожидать, что именно на уровне двух президентов будет потепление в отношениях между Молдовой и Украиной.

«Я бы не взялся сказать, что это объединение или координация усилий между Зеленским и Санду обязательно будут направлены против России. Я думаю, что, скорее всего, будет определенная позиция двух стран, которая будет совпадать практически на 100% в том, что касается отношения к России. Но насколько бы сильна ни была поддержка Санду западных структур и держав, те проблемы, с которыми сталкиваются Молдова и Украина, нельзя решить на фоне конфронтации с Россией. Нужна определенная… толерантность, что ли. И понимание тех интересов, которые имеет Россия. Но, конечно, чтобы это не было в ущерб Молдове и Украине», — сказал политолог.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию заявил, что ему нравится позиция Санду, которая считает, что Крым — это территория Украины.