Чемпионат Европы по футболу, который прошел на Украине в 2012 году, стал последним событием, когда мы видели знакомую нам и любимую Украину. Об этом публицист Константин Кеворкян сказал в интервью изданию Украина.ру

Украина замахнулась на проведение первого в истории чемпионата Европы по футболу среди легенд © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк Леонида Кучмы в 1994 году на президентских выборах, поскольку, по словам Кеворкяна, это стало победой здравого смысла — русскоязычной Украины и экономики над «окончательно погрязшем в идеологических аферах аппарате, связанном с Леонидом Кравчуком».

«А финальной точкой единения я бы, наверное, определил… чемпионат Европы по футболу, который прошел на Украине в 2012 году и выгодно показал, как страна может экономически организовать большое, серьезное международное мероприятие и раскрыть свои лучшие качества гостеприимства. Это была та Украина, которую мы все знаем и все любим», — заявил публицист.

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