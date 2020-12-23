Оба украинских майдана были организованы теми, кто опасался экономического усиления Украины и ее многовекторной политики. Об этом публицист Константин Кеворкян сказал в интервью изданию Украина.ру

Кадры попытки разгона Майдана 2020: взрывы, драки, шины и призывы к Иисусу © Кадр из видео Украина.ру Леонида Кучмы, Украина набрала чрезвычайно высокий уровень экономического роста — до 13% в год — и была серьезным претендентом на мировое лидерство по этим темпам развития. При этом, по словам публициста, Украина оставалась «по-настоящему многовекторной» страной и поддерживала добрые отношения с Россией.

«Видимо, у кого-то это вызывало чрезвычайно серьезные опасения… И начиная где-то с начала 2000-х годов — с акции "Украина без Кучмы" — мы видим целенаправленный процесс сбивания Украины с этих позиций», — заявил Кеворкян.

Тогда, по его словам, началась подготовка боевиков в специально созданных лагерях, их спонсирование и создание политических коалиций, которые привели к изменению курса Украины в 2005 году. Таким образом, второй майдан, который стал элементом окончательной деструкции Украины как государства, созданного в 1991 году, — это логичное последствие майдана 2004 года и его безнаказанности, подчеркнул писатель.

«Украина образца 2014 года — это уже новая Украина, с которой нам приходится сталкиваться и роль которой еще надо осмыслить», — резюмировал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.