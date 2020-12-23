«Я бы выделил как одного из главных символов Украины эпохи независимости выдающегося актера Богдана Ступку… Особенно значимыми ролями стали две, где он воплощал украинца эпохи казатчины, которая является романтическим идеалом современной Украины. Это "Огнем и мечом" Ежи Гофмана и фильм "Тарас Бульба" замечательного режиссера украинского происхождения [Владимира] Бортко», — отметил публицист.
При этом, по его словам, любопытно, что оба эти фильма вызвали «бешеное неприятие» у украинских националистов, несмотря на то что и там, и там Ступка играл положительного героя, но, как предположил Кеворкян, не с того ракурса, как себе представляют сегодня нравы Запорожской Сечи.
Главным спортивным символом 29 лет независимости Украины он назвал футболиста Андрея Шевченко, который был культовой фигурой не только на родине, но и в Европе.
А воплощением украинской литературы, по мнению Кеворкяна, является Олесь Бузина, который писал о независимости Украины.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.