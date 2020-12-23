Актер Богдан Ступка, футболист Андрей Шевченко и журналист Олесь Бузина являются символами независимой Украины. Об этом публицист Константин Кеворкян сказал в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: Великие украинцы — это люди труда, а не украинские президенты и олигархи © РИА Новости, Нина Зотина Богдана Ступку… Особенно значимыми ролями стали две, где он воплощал украинца эпохи казатчины, которая является романтическим идеалом современной Украины. Это "Огнем и мечом" Ежи Гофмана и фильм "Тарас Бульба" замечательного режиссера украинского происхождения [Владимира] Бортко», — отметил публицист.

При этом, по его словам, любопытно, что оба эти фильма вызвали «бешеное неприятие» у украинских националистов, несмотря на то что и там, и там Ступка играл положительного героя, но, как предположил Кеворкян, не с того ракурса, как себе представляют сегодня нравы Запорожской Сечи.

Главным спортивным символом 29 лет независимости Украины он назвал футболиста Андрея Шевченко, который был культовой фигурой не только на родине, но и в Европе.

А воплощением украинской литературы, по мнению Кеворкяна, является Олесь Бузина, который писал о независимости Украины.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.