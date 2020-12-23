«То, что рядом с лживым лозунгом "Украина — не Россия" (название книги Кучмы. — Ред.) стоит фамилия Кучмы, говорит о том, что он в свое время возглавил и активизировал процесс отрыва Украины от России и несет за это полную ответственность… Он предал своих избирателей, которые проголосовали за него на выборах в том числе и потому, что он ратовал за развитие тесного сотрудничества с Российской Федерацией», — заявил политик.
Он отметил, что название книги Кучмы для того времени было провокацией и таким образом народу навязывали новое видение развития страны.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.