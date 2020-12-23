Второй президент Украины Леонид Кучма, пришедший к власти на обещаниях сближения с Россией, обманул украинцев и активизировал процесс отрыва Украины от РФ. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сказал в интервью изданию Украина.ру

Затулин рассказал, что книгу «Украина – не Россия» написал не Кучма © РИА Новости, Владимир Трефилов

Он отметил, что название книги Кучмы для того времени было провокацией и таким образом народу навязывали новое видение развития страны.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.