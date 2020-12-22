Видеоролик с записью разборок с потасовкой и стрельбой в центре украинской столицы опубликовали 22 декабря в Telegram-канале «Политика Страны»

В ролике люди в черной одежде собираются у здания и устраивают потасовку. Вскоре на место прибыла полиция.

Как заявил источник издания в правоохранительных органах, «в 13:30 сотня титушек под руководством Лешего (Сергея Лещенко) по заказу бывшего нардепа Максима Микитася попыталась захватить бывший офис «Укрбуда» по улице Пушкинская, 25. Сейчас это здание находится в управлении нового юрлица. Пытались ворваться, нанесли тяжелые телесные повреждения охране здания, два человека с тяжкими ранениями госпитализированы в критическом состоянии».

Драка за кассовые аппараты началась у Верховной Рады © REUTERS, Valentyn Ogirenko Максима Микитася разборки за контроль над компанией вспыхнули с новой силой. Как сообщают авторы ресурса, Микитась полагает, что компанию у него якобы забрали рейдерским путем и теперь пытается ее вернуть «понятными ему методами».

Ранее Максим Микитась был арестован по подозрению в присвоении 82 млн гривен государственных средств при обмене квартир для военных Нацгвардии. В конце октября 2019 года его освободили под залог в 5,5 млн гривен.