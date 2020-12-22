Он назвал недостоверной информацию о том, что украинские лаборатории при проведении исследований на выявление коронавируса методом полимеразной цепной реакции используют тест-системы, которые не улавливают мутировавшие штаммы вируса.
«Всемирная организация здравоохранения после заявления, которое было обнародовано в Великобритании, обратила внимание всех стран на то, чтобы они пересмотрели тест-системы, которые используются в странах, именно на их прицельность к гену шипа S-вируса», — отметил он.
По словам главного санитарного врача, Украина еще в начале пандемии прислушалась к рекомендациям ВОЗ и разрешила использование тест-систем, которые определяют РНК вируса с несколькими фрагментами.
Новый тип COVID в Британии начал распространяться с середины ноября. Местное правительство признало, что ситуация вышла из-под контроля. Решение о приостановке авиасообщения с Британией приняли более 20 стран.
Посольство Украины рекомендует своим гражданам временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию.
При этом Украина пока решила не закрывать границы с Британией. По данным эпидемиологов, в Закарпатской области уже зафиксировали первые случаи «британского штамма».