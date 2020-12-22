Тест-системы, которые используют на Украине, способны выявлять новые штаммы коронавируса. Об этом 22 декабря заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

Он назвал недостоверной информацию о том, что украинские лаборатории при проведении исследований на выявление коронавируса методом полимеразной цепной реакции используют тест-системы, которые не улавливают мутировавшие штаммы вируса.

«Всемирная организация здравоохранения после заявления, которое было обнародовано в Великобритании, обратила внимание всех стран на то, чтобы они пересмотрели тест-системы, которые используются в странах, именно на их прицельность к гену шипа S-вируса», — отметил он.

Ляшко рассказал, что повлияло на дату введения локдауна на Украине © Facebook, Виктор Ляшко

Новый тип COVID в Британии начал распространяться с середины ноября. Местное правительство признало, что ситуация вышла из-под контроля. Решение о приостановке авиасообщения с Британией приняли более 20 стран.

Посольство Украины рекомендует своим гражданам временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию.

При этом Украина пока решила не закрывать границы с Британией. По данным эпидемиологов, в Закарпатской области уже зафиксировали первые случаи «британского штамма».