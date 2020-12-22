«Я, как председатель Ассоциации городов, обратился в правоохранительные органы оперативно и открыто расследовать дело о нападении и избиении мэра Броваров Игоря Сапожко», — написал Кличко.
По его словам, правоохранители должны установить, были ли такие действия злоумышленников попыткой политического давления на Сапожко накануне местных выборов в Броварах, где Игорь Сапожко баллотируется на пост мэра города.
Ночью неизвестные ограбили дом мэра Сапожко. По данным полиции, преступление совершили несколько человек. Они проникли в помещение, связали жильцов дома и забрали деньги и ювелирные украшения.