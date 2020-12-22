Мэр Киева Виталий Кличко потребовал от правоохранителей открытого расследования нападения неизвестных на дом мэра Броваров Киевской области Игоря Сапожко. Об этом 22 декабря он написал в Telegram

«Я, как председатель Ассоциации городов, обратился в правоохранительные органы оперативно и открыто расследовать дело о нападении и избиении мэра Броваров Игоря Сапожко», — написал Кличко. Неизвестные ограбили дом мэра Броваров © Игорь Сапожко/Facebook Игорь Сапожко баллотируется на пост мэра города. Ночью неизвестные ограбили дом мэра Сапожко. По данным полиции, преступление совершили несколько человек. Они проникли в помещение, связали жильцов дома и забрали деньги и ювелирные украшения.