В Минздраве подготовили законопроект, предусматривающий возможность сопровождения бригад медиков сотрудниками Национальной полиции. Об этом заявил на брифинге 22 декабря глава Минздрава Украины Максим Степанов

Министр рассказал о законопроекте, комментируя недавнее нападение на сотрудниц скорой помощи в Киеве.

В воскресенье 20 декабря агрессивный пациент, вероятно под воздействием алкогольного опьянения, избил двух женщин-медиков, которых впоследствии госпитализировали с травмами.

Выяснилось, что нападавший — 23-летний уроженец города Александрия Кировоградской области. По факту нападения открыто уголовное производство.

«МОЗ разработало изменения в соответствующие законы, которые сейчас проходят согласования с членами правительства. Они предусматривают в случае необходимости и по вызову медработников сопровождение их Национальной полицией — для осуществления вызова и своей работы», — сообщил Степанов.

Неадекват преследовал, а потом зверски избил беременную женщину-врача в Житомире — видео © Simon Peter Tiu / flickr

По его словам, соответствующие изменения в законодательство уже разработаны и зарегистрированы в Верховной Раде.