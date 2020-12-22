Министр рассказал о законопроекте, комментируя недавнее нападение на сотрудниц скорой помощи в Киеве.
В воскресенье 20 декабря агрессивный пациент, вероятно под воздействием алкогольного опьянения, избил двух женщин-медиков, которых впоследствии госпитализировали с травмами.
Выяснилось, что нападавший — 23-летний уроженец города Александрия Кировоградской области. По факту нападения открыто уголовное производство.
«МОЗ разработало изменения в соответствующие законы, которые сейчас проходят согласования с членами правительства. Они предусматривают в случае необходимости и по вызову медработников сопровождение их Национальной полицией — для осуществления вызова и своей работы», — сообщил Степанов.
Глава Минздрава также заявил, что медработникам необходимо предоставить статус, «который есть, например, у журналистов или у других служащих относительно выполнения обязанностей», а нападение на медработников должно очень строго наказываться.
По его словам, соответствующие изменения в законодательство уже разработаны и зарегистрированы в Верховной Раде.