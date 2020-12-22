В ответ на письменную просьбу Папы Римского Франциска президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение решить ситуацию с архиепископом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем, который не может вернуться из Польши в Белоруссию. Об этом сообщили на сайте МИД Белоруссии 22 декабря

Как отметил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, которого цитирует сайт, Лукашенко счел возможным пойти навстречу просьбе Папы Римского и поручил найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов, «исходя из чувства глубокого уважения к Папе Римскому и из личных добрых отношений с ним».

«И это с учетом того, что, конечно же, приближаются добрые, святые для всех праздники Рождества Христова и торжественные события. Это тоже было соответствующим дополнительным аргументом в пользу принятия решения по этому случаю, связанному с архиепископом Минско-Могилевским Кондрусевичем, несмотря на ряд негативных моментов, связанных с этой персоной», — также заявил Макей.

Католики с вилами и православные с митрополитом. Что ожидает Белоруссию в сфере религии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Франциск «переживает за Беларусь, всегда заботясь о ее благе и благополучии».

Ранее Тадеуш Кондрусевич критиковал действия белорусских силовиков на протестах. Священнослужитель является гражданином Белоруссии. В конце августа, когда он возвращался из командировки в Польшу, ему отказали во въезде, а его белорусский паспорт был аннулирован.

На официальном сайте Римской католической церкви в Белоруссии были размещены выдержки из интервью Кондрусевича польскому католическому телеканалу TV Trwam, в котором глава белорусских католиков заявил, что президентские выборы в стране прошли «нечестно». По его мнению, белорусский народ «дорос до того, чтобы отстаивать свои права, и это уже другое поколение, чем 26 лет назад».

При этом в сентябре госсекретарь США Майк Помпео также призвал Минск позволить Кондрусевичу вернуться в Белоруссию.