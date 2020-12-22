Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель 22 декабря во время онлайн-встречи, организованной Американской торговой палатой на Украине, рассказала, как двумя сообщениями в Twitter добилась укрепления национальной валюты

В своем выступлении Мендель вспомнила первые дни президентства Зеленского, который тогда собирался с визитом в Брюссель и столкнулся с тем, что в Европе о нем все чаще стали говорить как о ставленнике олигарха Игоря Коломойского, который в то время судился с государством за принадлежащий ему ранее Приватбанк.

Мендель дня: в сети увидели намек на Зеленского в пирожном его пресс-секретаря — фото © Facebook, Iuliia Mendel

«Мне удалось дать два этих твита очень быстро. Их подхватили почти все иностранные медиа. Помню, что в то время у нас немного росла инфляция, не колоссально, но гривна слабла, и после этих двух твитов гривна снова стабилизировалась до прежнего уровня. Это был тот момент, когда ты понимаешь, что 280 знаков могут влиять на инфляцию в стране», — сказала Мендель.

Также в своем выступлении она заявила, что ни один иностранный лидер не получает столько запросов на интервью, сколько нынешний президент Украины.

Пресс-секретарь Зеленского регулярно оказывается в центре скандалов. Так, журналисты подавали на нее в суд за то, что она отталкивала их от главы государства, позднее пошли слухи, что 34-летняя Мендель беременна от президента.