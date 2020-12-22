Известного российского театрального и киноактера Алексея Гуськова внесли в перечень лиц, которые «создают угрозу национальной безопасности» Украины. Об этом сообщили на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины 22 декабря

В ведомстве сообщили, что 11 декабря 2020 года им поступило письмо от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Алексея Гуськова.

Известного российского музыканта не пустили на Украину © Facebook

В министерстве подчеркнули, что процедура осуществляется автоматически, поскольку согласно действующему законодательству полномочиями решать, включать или не включать кого-то в списки, ведомство не наделено.

Гуськов играл в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, театре на Малой Бронной, театре «Детектив», а также театре имени Н. В. Гоголя, преподавал в школе-студии МХАТ. Сейчас он — актёр театра им. Е. Вахтангова. Сыграл более 70 ролей в кино. Широкую известность ему принесла роль офицера-контрабандиста Никиты Голощёкина в телесериале Александра Митты «Граница. Таёжный роман».

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало чёрный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые якобы создают угрозу национальной безопасности. В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.