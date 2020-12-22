Печерский районный суд Киева обязал Госбюро расследований (ГБР) открыть дело о «совершении президентом Владимиром Зеленским действий, в результате которых не удалось спасти погибшего в июле под Зайцево военного Ярослава Журавля». Об этом в Facebook написал украинский волонтер Глеб Бабич 21 декабря

«Первая маленькая, но победа в деле Ярослава Журавля. Печерский суд удовлетворил жалобу отца Сергея Журавля на ГБР, которое отказалось возбуждать дело по расследованию действий и бездействия В. Зеленского, которые способствовали гибели морпеха», — сообщил Бабич.

Татьяна Черновол предстанет перед судом - ГБР © Facebook, Тетяна Чорновол

По сообщению штаба Операции объединенных сил, 13 июля возле населенного пункта Зайцево (у Горловки) военнослужащий на боевом задании погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Эвакуировать тело отправились трое военных, по ним открыли огонь. В результате военный медик погиб, один военнослужащий (Журавель) был ранен, еще один получил контузию.

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе вступил в силу в полночь 27 июля. О нем Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы. Это 21-я попытка соблюсти договоренности о бессрочном перемирии.