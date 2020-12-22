«Первая маленькая, но победа в деле Ярослава Журавля. Печерский суд удовлетворил жалобу отца Сергея Журавля на ГБР, которое отказалось возбуждать дело по расследованию действий и бездействия В. Зеленского, которые способствовали гибели морпеха», — сообщил Бабич.
Таким образом, Госбюро расследований должно внести заявление в Единый реестр и начать следственные действия в отношении Зеленского.
По сообщению штаба Операции объединенных сил, 13 июля возле населенного пункта Зайцево (у Горловки) военнослужащий на боевом задании погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Эвакуировать тело отправились трое военных, по ним открыли огонь. В результате военный медик погиб, один военнослужащий (Журавель) был ранен, еще один получил контузию.
Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе вступил в силу в полночь 27 июля. О нем Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы. Это 21-я попытка соблюсти договоренности о бессрочном перемирии.