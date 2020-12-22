В кулуарах ходят слухи о возможном возвращении на пост главы Кабмина Украины Владимира Гройсмана. Об этом 22 декабря сообщил в Facebook политолог Кирилл Сазонов

По словам политолога, пока, кроме провалов, правительство Дениса Шмыгаля ничего не показало, поэтому возможное возвращение Гройсмана «вполне логично».

Итоги выборов: Гройсман с Порошенко застолбили Винницу © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«У власти есть понимание того, что происходит? И что делать дальше? Мне кажется, что нет. Нас успокоили с вакциной, и на этом все — забыли. И почему я в эфире слышу эти вопросы не от премьера или профильного министра, а от Гройсмана? Сколько действует вакцина? Кто гарантирует результат? Что со штаммами? Власть не просто не дает ответов, она даже вопросы не озвучивает», — заявил Сазонов.

Также о возможном возвращении Гройсмана высказался украинский политолог Михаил Чаплыга. По его мнению, на фоне двух последующих правительств его правительство «действительно выглядит более чем успешным», но неясно, захочет ли он рисковать.

Владимир Гройсман возглавлял украинский Кабмин с 14 апреля 2016 по 29 августа 2019 года.