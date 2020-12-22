Украинская власть должна оставить политику вне рамок вопроса спасения жизней своих граждан и закупить российскую вакцину от коронавируса. Об этом украинцы заявили в эфире телеканала «112 Украина» 22 декабря

Вакцинация и цена суверенитета Украины © CC0, Pixabay Владимир Зеленский признал, что западные вакцины украинцы получат нескоро, но даже в таких условиях Киев не может себе позволить закупить российские вакцины.

Отвечая на вопрос, стоит ли договориться с Россией о поставках вакцины на Украину, жители страны единодушно заявили, что стоит, ведь на кону — здоровье и жизнь нации.

«Зачем отказываться, если это хорошая, качественная вакцина? Зачем ждать непонятно сколько времени, пока к нам приедет американская, если можно рядом взять и вакцинировать людей?» — недоумевает сумчанин.

«Конечно, не стоит отказываться [от российской вакцины]. Какая разница: русская, не русская, английская, немецкая… Главное, чтобы помогла», — убеждена киевлянка.

«Ради здоровья нации, людей, думаю, что не должно быть никаких границ, нигде, ни в чем», — заявила харьковчанка.

«Ни в коем случае нельзя отказываться! Сколько заболевших людей, сколько смертей! Если есть возможность купить, если есть возможность производить вакцину — надо это делать», — считают жительницы Мариуполя.

«Подумайте хотя бы о молодежи! Ладно мы уже, старики. Но государство должно думать хотя бы о молодежи, ведь это наше будущее! Вакцину однозначно надо закупать», — сказала жительница Торецка.

«Украинцы ездят в Россию на заработки, у многих из нас там родня. А то, что наша власть не может договориться по глобальным вопросам, — это печально. Но пусть хотя бы подумает о жизнях своих людей. Договариваться надо», — уверена сумчанка.

«Для власти закупка вакцин не должна быть политическим решением. Нужно закрыть глаза на происхождение вакцины и смотреть исключительно на ее медицинские свойства», — подчеркнул киевлянин.

«Если она обойдется нам дешевле, почему бы и нет?» — сказала одесситка.

«Я хочу и буду вакцинироваться российской вакциной, поскольку доверяю ей. Если у меня будет возможность, я поеду в Россию и своим привезу вакцину, если власть не закупит ее для Украины», — заявила харьковчанка.

Ранее директор по прогнозированию журнала The Economist сообщил, что Украина может получить вакцину от коронавируса одной из самых последних, ориентировочно в промежутке с апреля 2022-го до конца 2023 года. Потому что она бедная страна и вовремя заказать и оплатить вакцину не сможет. Следовательно, украинцам остается ждать, пока не закончится вакцинация в ЕС и США.