«Сегодя в Киеве — новая акция SaveФОП. В 13:00 (14:00 мск) на Майдане. Но не по РРО (регистраторы расчетных операций. — Ред.) и фискализации, а из-за будущего локдауна», — говорится в сообщении.
По оценке издания, движения на Майдане имеют политический толк. Сергей Доротич, который является организатором «налогового Майдана», год назад приватизировал эмблему SaveФОП. Ему принадлежат права на использование символики.
Также отмечается, что на днях в движении произошел раскол на «Совет городов» и SaveФОП Доротича. На сайте «Совета городов» Доротича обвинили в планах объединения «с политпартиями и другими протестными движениями с целью давления более массовыми митингами на власть».
Кроме того, Доротич является членом правления «Конгресса украинских общин «Ради будущего», куда входят бывший муж депутата от БПП Виктории Сюмар Виктор Таран, бывший помощник депутата 8-го созыва от БПП Александра Бакуменко Геннадий Новиков, а также прошлые и действующие депутаты от фракции Петра Порошенко.
Протестующие украинские предприниматели, которые приехали на Майдан со всей страны, продолжают свой митинг. Главные требования к власти остаются неизменными — отмена кассовых аппаратов и право на труд во время локдауна. По данным Офиса президента Украины, в настоящее время в стране зарегистрированы около 1,8 млн предпринимателей.