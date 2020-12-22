Движение украинских протестующих предпринимателей разделилось на два лагеря, за одним из которых явно прослеживается связь с политической силой. Об этом 22 декабря сообщает Klymenko Time в Telegram

«Сегодя в Киеве — новая акция SaveФОП. В 13:00 (14:00 мск) на Майдане. Но не по РРО (регистраторы расчетных операций. — Ред.) и фискализации, а из-за будущего локдауна», — говорится в сообщении.

По оценке издания, движения на Майдане имеют политический толк. Сергей Доротич, который является организатором «налогового Майдана», год назад приватизировал эмблему SaveФОП. Ему принадлежат права на использование символики.

Также отмечается, что на днях в движении произошел раскол на «Совет городов» и SaveФОП Доротича. На сайте «Совета городов» Доротича обвинили в планах объединения «с политпартиями и другими протестными движениями с целью давления более массовыми митингами на власть».

Протест «Save ФОП»: почему профессиональные революционеры, близкие Порошенко, не решат проблемы мелкого бизнеса в Украине © REUTERS, Gleb Garanich Виктории Сюмар Виктор Таран, бывший помощник депутата 8-го созыва от БПП Александра Бакуменко Геннадий Новиков, а также прошлые и действующие депутаты от фракции Петра Порошенко.

Протестующие украинские предприниматели, которые приехали на Майдан со всей страны, продолжают свой митинг. Главные требования к власти остаются неизменными — отмена кассовых аппаратов и право на труд во время локдауна. По данным Офиса президента Украины, в настоящее время в стране зарегистрированы около 1,8 млн предпринимателей.