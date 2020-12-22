Министерство здравоохранения Украины негативно относится к приему пациентами антибиотиков для лечения коронавируса, особенно без рецепта врачей. Об этом 22 декабря заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге, который транслировался в Facebook

Министр считает, что антибиотики должны продаваться по электронному рецепту. Минздрав разрабатывает соответствующую систему, которая должна заработать 1 апреля.

«Сначала он начнет работать с инсулином, препаратами для иммуносупресии и наркосодержащими препаратами. Дальше антибиотики исключительно по электронным рецептам. Мы также усиливаем контроль в отношении выпуска рецептов», — заявил он.

На Украине резко вырос спрос на антибиотики © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

После стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации на Украине из-за коронавируса в стране третью неделю подряд фиксируют уменьшение новых случаев. С 16 тысяч случаев в сутки их количество сократилось до 6,5 тысячи. За последние сутки в стране зафиксировали 8513 новых случаев.

При этом Кабинет министров на прошлой неделе ввёл жесткий карантин, который будет действовать на Украине с 8 по 24 января.