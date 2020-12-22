«Сегодня первый полноценный рабочий день после первого в жизни больничного. За 15 лет никогда не болел так, чтобы оставаться дома… Врач говорит, что в организме уже выработались антитела и я могу работать. К концу года много дел», — написал мэр города.
Также Садовый поблагодарил всех за заботу и рассказал, что в среду планируется сессия городского совета, на которой будут сформированы депутатские комиссии, а также избран секретарь совета.
Садовый сообщил, что получил положительный тест на COVID-19 7 декабря. После этого сессию городского совета Львова, которая должна была состояться 18 декабря, перенесли.
Накануне мэр Одессы Геннадий Труханов после продолжительной болезни получил отрицательный результат теста на COVID-19.
Утром в четверг стало известно, что скончался мэр Харькова Геннадий Кернес, который болел COVID-19. С болезнью он сражался четыре месяца. За несколько дней до смерти у бывшего градоначальника отказала вторая почка, и ему подключили диализ.