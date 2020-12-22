Мэр Львова Андрей Садовый выздоровел от COVID-19 и работает в полноценном режиме. Об этом 22 декабря он написал в своем Telegram-канале

«Сегодня первый полноценный рабочий день после первого в жизни больничного. За 15 лет никогда не болел так, чтобы оставаться дома… Врач говорит, что в организме уже выработались антитела и я могу работать. К концу года много дел», — написал мэр города.

Также Садовый поблагодарил всех за заботу и рассказал, что в среду планируется сессия городского совета, на которой будут сформированы депутатские комиссии, а также избран секретарь совета.

Мэр Львова Садовый получил неожиданный «подарок» на День самоуправления © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Накануне мэр Одессы Геннадий Труханов после продолжительной болезни получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Утром в четверг стало известно, что скончался мэр Харькова Геннадий Кернес, который болел COVID-19. С болезнью он сражался четыре месяца. За несколько дней до смерти у бывшего градоначальника отказала вторая почка, и ему подключили диализ.