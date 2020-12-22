Главой Совета назначена замруководителя Офиса президента Юлия Свириденко. Она должна в пятидневный срок внести предложения по персональному составу Совета.
Также состоялось первое заседание Совета, на котором глава Офиса президента Андрей Ермак призвал максимально быстро подготовить варианты решения проблемных вопросов малого бизнеса. Эти предложения будут переданы для рассмотрения в Национальный совет реформ.
«Давайте работать быстро, конкретно и эффективно… Пришло время, когда надо собрать всех вместе, услышать всех и выработать государственное решение, чтобы люди в пандемию и непростые времена чувствовали, что власть о них заботится», — отметил Ермак.
Отмечается, что в настоящее время на Украине есть около 1,8 миллиона предпринимателей. Совет будет работать как совещательный орган. Заседания планируются раз в месяц.
Протестующие украинские предприниматели, которые приехали на Майдан со всей страны, продолжают свой митинг. Главные требования к власти остаются неизменными — отмена кассовых аппаратов и право на труд во время локдауна.
После стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации на Украине из-за коронавируса в стране третью неделю подряд фиксируют уменьшение новых случаев. С 16 тысяч в сутки их количество сократилось до 6,5 тысячи. При этом Кабинет министров на прошлой неделе ввёл жесткий карантин, который будет действовать на Украине с 8 по 24 января.