Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства, который призван наладить конструктивное взаимодействие между органами государственной власти и субъектами малого бизнеса. Об этом 22 декабря сообщается на сайте Офиса президента Украины

Главой Совета назначена замруководителя Офиса президента Юлия Свириденко. Она должна в пятидневный срок внести предложения по персональному составу Совета.

Также состоялось первое заседание Совета, на котором глава Офиса президента Андрей Ермак призвал максимально быстро подготовить варианты решения проблемных вопросов малого бизнеса. Эти предложения будут переданы для рассмотрения в Национальный совет реформ.

«Давайте работать быстро, конкретно и эффективно… Пришло время, когда надо собрать всех вместе, услышать всех и выработать государственное решение, чтобы люди в пандемию и непростые времена чувствовали, что власть о них заботится», — отметил Ермак.

«Налоговый майдан» приглашает Зеленского на разговор © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Протестующие украинские предприниматели, которые приехали на Майдан со всей страны, продолжают свой митинг. Главные требования к власти остаются неизменными — отмена кассовых аппаратов и право на труд во время локдауна.

После стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации на Украине из-за коронавируса в стране третью неделю подряд фиксируют уменьшение новых случаев. С 16 тысяч в сутки их количество сократилось до 6,5 тысячи. При этом Кабинет министров на прошлой неделе ввёл жесткий карантин, который будет действовать на Украине с 8 по 24 января.