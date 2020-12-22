Отмечается, что Украина хочет внести борщ в перечень нематериального культурного наследия человечества.
«И завтра (22 декабря) ровно в 17:30 приглашаем всех на онлайн-баттл по приготовлению лучшего блюда между министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом Абрамовским, министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко, вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром юстиции Денисом Малюська», — говорится в сообщении.
В прошлом году на официальной странице правительства России в Twitter появилось сообщение, в котором говорилось, что борщ является «одним из самых известных и любимых русских блюд и символом национальной кухни». На Украине испугались, что борщ объявили российским.
Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк заявил, что украинцы, которые не считают Россию врагом, имеют низкий интеллектуальный уровень или хотят быть коллаборационистами.