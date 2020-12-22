Икона была обретена, когда Украины «еще не было в австрийском проекте». Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал киевский православный публицист Дмитрий Скворцов

По словам Скворцова, даже несмотря на то что на иконе стоял инвентаризационный штамп УССР 1922 г., ее не стоило возвращать Киеву.

«Украина ещё на заре своей незалежности была объявлена преемницей петлюровской УНР. Это РФ признана преемницей СССР, а значит, УССР включительно. Так что, как говорится, икона вернулась на родину», — пояснил он.

Он отметил, что в ответ на «истерику Украины» стоило отправить икону в Луганскую епархию Московского патриархата, где она и была обретена, когда никакой Украины «и в австрийском проекте еще не было».

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Подаренная Лаврову в Сараево икона возмутила Украину © Пресс-служба МИД РФ | Пресс-служба МИД РФ | Перейти в фотобанк Милорад Додик подарил главе российского МИДа Сергею Лаврову икону, сообщив, что ей 300 лет и она якобы была найдена в Луганске.

В ответ Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в правительство в Сараево с требованием «безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране». МИД Украины назвал икону объектом культурного наследия страны.

В российском МИДе выразили готовность вернуть икону дарителям.

В Минкульте Украины сообщили, что на иконе печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, и заявили, что направят запросы в музеи и правоохранительные органы для установления происхождения и перемещений иконы.