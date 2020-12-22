ПЦР-системы на Украине из-за нового мутировавшего коронавируса в мире изменят и внесут корректировки в процесс тестирования в конце декабря. Об этом 22 декабря заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

Он отметил, что Британия 27 декабря должна опубликовать исследования об изменении праймеров (короткий фрагмент ДНК- или РНК-мишени. — Ред.) нового коронавируса.

«В конце декабря Центр общественного здоровья соберет всех производителей тест-систем ПЦР, а также поставщиков и проговорит об изменении праймеров… для того, чтобы изменить наши ПЦР-системы и чтобы добавить мишень, которая будет вылавливать белок нового мутировавшего вируса», — сказал Ляшко.

Новый тип COVID в Британии начал распространяться с середины ноября. Местное правительство признало, что ситуация вышла из-под контроля.

Решение о приостановке авиасообщения с Британией приняли более 20 стран.

Британцы бегут из Лондона после заявления Джонсона © РИА Новости, Алекс Макнотон | Перейти в фотобанк

При этом Украина пока решила не закрывать границы с Британией, однако, по данным эпидемиологов, в Закарпатской области уже зафиксировали первые случаи заражения «британским штаммом».