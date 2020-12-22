Он отметил, что Британия 27 декабря должна опубликовать исследования об изменении праймеров (короткий фрагмент ДНК- или РНК-мишени. — Ред.) нового коронавируса.
«В конце декабря Центр общественного здоровья соберет всех производителей тест-систем ПЦР, а также поставщиков и проговорит об изменении праймеров… для того, чтобы изменить наши ПЦР-системы и чтобы добавить мишень, которая будет вылавливать белок нового мутировавшего вируса», — сказал Ляшко.
Новый тип COVID в Британии начал распространяться с середины ноября. Местное правительство признало, что ситуация вышла из-под контроля.
Решение о приостановке авиасообщения с Британией приняли более 20 стран.
В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в отдельных регионах Соединенного Королевства заболевания, вызванного новым типом коронавируса, посольство Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию.
При этом Украина пока решила не закрывать границы с Британией, однако, по данным эпидемиологов, в Закарпатской области уже зафиксировали первые случаи заражения «британским штаммом».