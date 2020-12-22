Из-за несоблюдения масочного режима и социальной дистанции в Киеве будут закрывать новогодние локации, возле которых ежедневно собирается огромная толпа людей. Об этом 22 декабря сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает «Сегодня»

«Мы наблюдали массовое скопление людей, несоблюдение безопасной дистанции, масочного режима и элементарных противоэпидемических мероприятий. Поэтому консультации закончились. Теперь подобные ярмарки просто будут закрываться, а их организаторы будут привлекаться к уголовной ответственности», — сказал он.

По словам главы службы, это касается всех новогодних локаций, где не соблюдаются правила карантина.

Елочка зажглась. В Киеве на открытии главного новогоднего дерева произошел пожар © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

На Софийской площади расположился зимний сказочный городок «Четыре королевства», а на Контрактовой площади — этнический городок по лучшим народным украинским традициям. В парке Тараса Шевченко открыли каток и квест-фестиваль. Возле Арки дружбы народов проходит молодежный фестиваль спортивного, активного и музыкального отдыха.

После стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации на Украине из-за коронавируса в стране третью неделю подряд фиксируют уменьшение новых случаев заражения. Сообщается, что с 16 тысяч случаев в сутки их количество сократилось до 6,5 тысячи. При этом Кабинет министров на прошлой неделе ввёл жесткий карантин, который будет действовать на Украине с 8 по 24 января.

Кроме того, в Британии выявили новый тип коронавируса. Местное правительство признало, что ситуация вышла из-под контроля. Ряд стран приняли решение о приостановке авиасообщения с Британией.

Украина пока решила не закрывать границы с Британией. При этом, по данным эпидемиологов, в Закарпатской области уже зафиксировали первые случаи «британского штамма».