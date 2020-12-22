«Мы наблюдали массовое скопление людей, несоблюдение безопасной дистанции, масочного режима и элементарных противоэпидемических мероприятий. Поэтому консультации закончились. Теперь подобные ярмарки просто будут закрываться, а их организаторы будут привлекаться к уголовной ответственности», — сказал он.
По словам главы службы, это касается всех новогодних локаций, где не соблюдаются правила карантина.
Ранее в Киевской городской администрации анонсировали проведение сельскохозяйственных ярмарок, которые запланированы на 26-27 декабря в разных районах города. Также 19 декабря в столице стартовали зимние новогодне-рождественские развлечения.
На Софийской площади расположился зимний сказочный городок «Четыре королевства», а на Контрактовой площади — этнический городок по лучшим народным украинским традициям. В парке Тараса Шевченко открыли каток и квест-фестиваль. Возле Арки дружбы народов проходит молодежный фестиваль спортивного, активного и музыкального отдыха.
После стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации на Украине из-за коронавируса в стране третью неделю подряд фиксируют уменьшение новых случаев заражения. Сообщается, что с 16 тысяч случаев в сутки их количество сократилось до 6,5 тысячи. При этом Кабинет министров на прошлой неделе ввёл жесткий карантин, который будет действовать на Украине с 8 по 24 января.
Кроме того, в Британии выявили новый тип коронавируса. Местное правительство признало, что ситуация вышла из-под контроля. Ряд стран приняли решение о приостановке авиасообщения с Британией.
Украина пока решила не закрывать границы с Британией. При этом, по данным эпидемиологов, в Закарпатской области уже зафиксировали первые случаи «британского штамма».