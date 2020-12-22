Сотрудники Ереванского метрополитена объявили забастовку и присоединились к акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщили 22 декабря местные СМИ

Пашинян нашел виновных в ситуации в Армении © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Гегам Манукян.

По его словам, машинисты не смогли присоединиться к забастовке из-за действий полиции, контролирующих их передвижения.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.