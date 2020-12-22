«Мы рекомендуем всем по возможности воздержаться от необязательных поездок в Великобританию, а также из нее — на территорию Украины. Также, если есть возможность, воздержаться от поездок в Данию, Нидерланды, а также Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этой мутации коронавируса», — отметил Ляшко.
В целом Ляшко призвал воздерживаться от поездок в любые страны «красной зоны» эпидемиологической опасности.
Новый штамм COVID-19 в Британии начал распространяться с середины ноября. Местное правительство признало, что ситуация вышла из-под контроля. Ряд стран заявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.
Также Ляшко заявил, что пока Кабинет министров Украины не планирует вводить запрет на въезд из Великобритании из-за нового штамма коронавируса, но введет некоторые условия.