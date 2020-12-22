Замминистра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев воздержаться от поездок в Британию, Данию, Нидерланды и Австралию в связи с выявлением нового штамма коронавируса. Об этом 22 декабря он рассказал в ходе брифинга, который транслировали украинские телеканалы

«Мы рекомендуем всем по возможности воздержаться от необязательных поездок в Великобританию, а также из нее — на территорию Украины. Также, если есть возможность, воздержаться от поездок в Данию, Нидерланды, а также Австралию, где уже зафиксированы случаи циркуляции именно этой мутации коронавируса», — отметил Ляшко.

Министр здравоохранения Британии заявил о вышедшей из-под контроля ситуации с COVID-19 © CC0, Pixabay

Новый штамм COVID-19 в Британии начал распространяться с середины ноября. Местное правительство признало, что ситуация вышла из-под контроля. Ряд стран заявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.

Также Ляшко заявил, что пока Кабинет министров Украины не планирует вводить запрет на въезд из Великобритании из-за нового штамма коронавируса, но введет некоторые условия.