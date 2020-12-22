Кабинет министров Украины не планирует вводить запрет на въезд из Великобритании из-за нового штамма коронавируса, но введет некоторые условия. Об этом 22 декабря заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

По словам Ляшко, при въезде на Украину из Британии необходимо иметь полис медицинского страхования, который покрывает случай инфицирования коронавирусной болезнью и дальнейшего лечения. Также необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.

В случае отсутствия теста должно быть определено место для прохождения 14-дневной самоизоляции через специальное приложение, которое было разработано в Минцифры.

Коронавирус-мутант из Британии добрался до Украины © REUTERS, Gleb Garanich

Решение о приостановке авиасообщения с Британией приняли Нидерланды, Бельгия, Австрия, Италия, Ирландия, Германия, Чехия, Франция, Швеция, Латвия, Литва, Эстония, Болгария, а также Канада и Россия.

В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в отдельных регионах Соединенного Королевства заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), посольство Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию.