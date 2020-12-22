По словам Ляшко, при въезде на Украину из Британии необходимо иметь полис медицинского страхования, который покрывает случай инфицирования коронавирусной болезнью и дальнейшего лечения. Также необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.
В случае отсутствия теста должно быть определено место для прохождения 14-дневной самоизоляции через специальное приложение, которое было разработано в Минцифры.
Новый тип COVID в Британии начал распространяться с середины ноября. Местное правительство признало, что ситуация вышла из-под контроля.
Решение о приостановке авиасообщения с Британией приняли Нидерланды, Бельгия, Австрия, Италия, Ирландия, Германия, Чехия, Франция, Швеция, Латвия, Литва, Эстония, Болгария, а также Канада и Россия.
В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в отдельных регионах Соединенного Королевства заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), посольство Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англию.