Лишившаяся в результате революции 2018 года власти «элита» желает реванша. Об этом 22 декабря заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook

Снять Пашиняна. Сегодня в Армении начнётся забастовка © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По его словам, народ, который после революции 2018 года почувствовал свою власть, не желает терять этот статус.

«Таким образом, реальное противостояние не между правительством и оппозицией, а между лишившейся в 2018 году привилегий "элитой" и народом», — отметил он.

Оппозиция Армении планирует провести сегодня крупномасштабные акции протеста, забастовки, перекрытие дорог, установку палаток. В 15:00 запланирован большой митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна.