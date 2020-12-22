Украина пока не может обратиться в Международный уголовный суд по поводу выплаты компенсаций Россией якобы за военные преступления в Донбассе и Крыму, поскольку не ратифицировала Римский статут. Об этом 22 декабря министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в интервью «Общественному»

Он напомнил, что пока Украина лишь является подписантом документа, однако так его и не ратифицировала. При этом, по его словам, последнее решение Гаагского суда позволяет определить Россию субъектом ответственности за военные преступления на Украине.

«Есть субъект, тот, кто несет ответственность, в том числе юридическую, в международных институтах, когда люди будут обращаться за возмещением, — это страна-агрессор — Россия. Но пока Украина не ратифицирует Римский статут, мы не можем просто подать заявление», — заявил Резников.

Что сегодня думают украинцы о войне в Донбассе © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк Фату Бенсуда завершила изучение материалов и инициирует начало расследования в деле по Украине.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, участник делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников назвал Донбасс украинской опухолью, которую нужно лечить или удалять.

Война в Донбассе продолжается более шести лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в ТКГ в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Киев настаивает, что Россия является стороной конфликта, однако в Кремле неоднократно заявляли, что ситуация в Донбассе является внутренним делом Украины.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году в результате референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.