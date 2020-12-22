Певица, экс-участница украинской группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева решила пообщаться с подписчиками в соцсети, ответив на интересующие их вопросы в Instagram Stories 21 декабря

«Болела короной?» — спросила одна из поклонниц.

Ивлеева «сделала» попу, как у Ким Кардашьян — видео © Настя Ивлеева/Инстаграм

При этом публичного заявления о том, что она перенесла коронавирус, артистка никогда не делала, в отличие от многих других медийных персон. Не сообщала исполнительница и о том, как у нее протекало это заболевание.

И в этот раз Дорофеева не стала вдаваться в подробности, ограничившись лишь констатацией факта. Впрочем, сейчас солистка хорошо выглядит и активно работает, заметили фанаты.