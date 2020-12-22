«Болела короной?» — спросила одна из поклонниц.
В ответ на этот вопрос Дорофеева опубликовала свое фото со стикером в виде короны и надписью «Yes».
При этом публичного заявления о том, что она перенесла коронавирус, артистка никогда не делала, в отличие от многих других медийных персон. Не сообщала исполнительница и о том, как у нее протекало это заболевание.
И в этот раз Дорофеева не стала вдаваться в подробности, ограничившись лишь констатацией факта. Впрочем, сейчас солистка хорошо выглядит и активно работает, заметили фанаты.