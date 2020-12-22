Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет обеспечена вакциной от COVID-19 и каждый желающий будет иметь к ней свободный доступ. Об этом 22 декабря сообщает Белта

Погребинский рассказал, будет ли РФ поддерживать Лукашенко © POOL | POOL | Перейти в фотобанк Накануне Минздрав Белоруссии выдал регистрационное удостоверение российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Таким образом ее допустили к реализации и медицинскому применению на территории республики. По словам главы ведомства, вакцинация белорусов от коронавируса начнется в январе. Кроме того, на базе белорусского предприятия планируется наладить производство вакцины по технологиям РФ, такое предложение ранее озвучил Лукашенко, его поддержал российский коллега Владимир Путин.