«Вне зависимости от того, выйдем ли мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало — страна будет обеспечена вакциной, и каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ», — заверил Лукашенко.
Накануне Минздрав Белоруссии выдал регистрационное удостоверение российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Таким образом ее допустили к реализации и медицинскому применению на территории республики. По словам главы ведомства, вакцинация белорусов от коронавируса начнется в январе. Кроме того, на базе белорусского предприятия планируется наладить производство вакцины по технологиям РФ, такое предложение ранее озвучил Лукашенко, его поддержал российский коллега Владимир Путин.