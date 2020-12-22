Ситуация с затягиванием поставок западных вакцин на Украину ярко проиллюстрировала отношение стран Запада к Украине и перспективам ее евроинтеграции. Об этом украинский политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

В интервью New York Times президент Владимир Зеленский признал, что западные вакцины украинцы получат нескоро, но даже в таких условиях Киев не может себе позволить закупить российские вакцины.

«Спутник плюс». Российская вакцина может повторить в Украине судьбу российского газа © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«И он подчеркнул, что это будет геополитический удар, поскольку вся эта ситуация с вакциной — это очень яркая иллюстрация, где видят Украину — даже не в предбаннике», — заключил эксперт.

Он отметил, что ситуация с поставками вакцины, безусловно, стала ударом по евроинтеграционной идеологии страны и может иметь политические последствия.

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Ранее Владимир Зеленский призвал подключиться к переговорам о поставке на Украину западных вакцин работников министерств иностранных дел и здравоохранения, дипломатический корпус и даже сотрудников украинских спецслужб.