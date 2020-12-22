В интервью New York Times президент Владимир Зеленский признал, что западные вакцины украинцы получат нескоро, но даже в таких условиях Киев не может себе позволить закупить российские вакцины.
При этом, как отметил Золотарев, глава государства намекнул, что если Запад не переместит Украину в первые ряды, то, если ВОЗ одобрит российскую вакцину, придется покупать ее, поскольку иначе людям это трудно объяснить.
«И он подчеркнул, что это будет геополитический удар, поскольку вся эта ситуация с вакциной — это очень яркая иллюстрация, где видят Украину — даже не в предбаннике», — заключил эксперт.
Он отметил, что ситуация с поставками вакцины, безусловно, стала ударом по евроинтеграционной идеологии страны и может иметь политические последствия.
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Ранее Владимир Зеленский призвал подключиться к переговорам о поставке на Украину западных вакцин работников министерств иностранных дел и здравоохранения, дипломатический корпус и даже сотрудников украинских спецслужб.