Почти 63 тысячи сторонников действующего президента США Дональда Трампа, несогласные с результатами выборов, примут участие в его «второй инаугурации». Об этом сообщается на странице в Facebook под названием «Вторая церемония инаугурации президента Дональда Трампа»

Штаб Трампа снова отказался признать итоги выборов © AP, Alex Brandon

«Мы, группа частных лиц численностью в 325 тысяч, демонстрируем нашу поддержку президенту Дональду Трампу. Мы не имеем никакого отношения к любой официальной организации», — говорится в сообщении.

Мероприятие запланировано на 12:00 по североамериканскому восточному времени 20 января 2021 года. В это же время должен быть приведен к присяге победивший на президентских выборах Джо Байден. «Инаугурацию» Трампа в онлайн-режиме проведут Илир Чами и Эви Кокалари, которые были частью кампании главы государства в этом году.

При этом Facebook добавил к событию пометку о том, что избранным президентом США является Байден.

На прошлой неделе стало известно, что кандидат от Демократической партии Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке.

В то же время в Белом доме заподозрили, что Трамп готовится отменить результаты выборов и захватить власть в стране. В администрации Трампа отмечают, что американский лидер проводит слишком много времени со своим бывшим помощником по национальной безопасности Майклом Флинном и адвокатом Сидни Пауэллом.