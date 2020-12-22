Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юлию Свириденко на пост заместителя руководителя своего офиса. Об этом говорится в указе №581/2020 от 22 декабря, опубликованном на сайте главы государства

Замглавы офиса Зеленского подала в отставку © Yuliya Kovaliv / facebook Юлия Ковалив заявила, что покидает должность замглавы ОПУ, не уточнив причины. При этом пресс-служба Офиса президента отметила, что она остается в команде главы государства.

«Назначить Свириденко Юлию Анатольевну заместителем руководителя Офиса президента Украины», — говорится в указе.

В понедельник, 21 декабря, Кабмин на внеочередном заседании уволил Свириденко с должности первого замминистра экономики, которую она занимала с 29 сентября 2019 года.

До работы в правительстве она была первым зампредседателя Черниговской облгосадминистрации.