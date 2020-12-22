По его словам, 28 марта выборы маловероятны из-за недостатка времени для организации всех процедур.
«Выборы объявляются за 60 дней — это конец января, до этого момента у нас всего лишь одна сессия, одна пленарная неделя», — сказал Корниенко.
Также агентство сообщает, что, по мнению источников в среде местного самоуправления, выборы в Харькове пройдут не раньше следующей осени.
Утром в четверг стало известно, что скончался мэр Харькова Геннадий Кернес, который болел COVID-19. С болезнью он сражался четыре месяца. За несколько дней до смерти у бывшего градоначальника отказала вторая почка, и ему подключили диализ.
Функции мэра исполняет секретарь местного совета Игорь Терехов. Исполняющий обязанности мэра не позднее чем на пятнадцатый день после смерти городского главы обращается в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов.