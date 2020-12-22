Новые выборы мэра Харькова могут пройти только в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. Об этом 22 декабря заместитель главы фракции «Слуга народа» в парламенте Александр Корниенко заявил в комментарии «РБК-Украина»

По его словам, 28 марта выборы маловероятны из-за недостатка времени для организации всех процедур.

«Выборы объявляются за 60 дней — это конец января, до этого момента у нас всего лишь одна сессия, одна пленарная неделя», — сказал Корниенко.

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Утром в четверг стало известно, что скончался мэр Харькова Геннадий Кернес, который болел COVID-19. С болезнью он сражался четыре месяца. За несколько дней до смерти у бывшего градоначальника отказала вторая почка, и ему подключили диализ.

Функции мэра исполняет секретарь местного совета Игорь Терехов. Исполняющий обязанности мэра не позднее чем на пятнадцатый день после смерти городского главы обращается в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов.