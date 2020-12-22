Министр здравоохранения Украины Максим Степанов посоветовал депутату Верховной Рады от «Слуги народа» Юрию Камельчуку, который заявил, что не верит в существование коронавируса, посетить инфекционную больницу. Об этом он заявил в эфире «24 канала» в понедельник, 21 декабря

«Я ему просто могу предложить отдежурить в реанимационном отделении любой больницы, которая лечит больных COVID-19. Я думаю, что сразу его мнение изменится», — сказал министр.

Вакцины от коронавируса: победа над COVID-19 уже близко? © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

«Я буду вакцинироваться от коронавируса, я думаю, на одном из последних этапов, исходя из нашего алгоритма. Мне не 60 лет, я не имею сопутствующих заболеваний на сегодняшний день, поэтому это только на каком-то последнем этапе», — сказал Степанов.

При этом он отметил, что не собирается вакцинироваться российским препаратом «Спутник V».

Ранее нардеп от «Слуги народа» Камельчук назвал коронавирус и любую вакцину против него выдумкой.