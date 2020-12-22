«Дознаватели Сколевского отделения полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в области установили, что шестеро жителей Львовской и Ровенской областей в течение декабря 2020 года организовывали и проводили собрания с населением Львовской области с целью создания не предусмотренных законодательством органов местного самоуправления, которые дублируют функции соответствующих существующих органов», — говорится в материале
В начале месяца злоумышленники провели собрание с жителями Сколевского района, где объявили о создании незаконного органа местного самоуправления в одном из сел и избрали «депутатов» и «голову».
По версии следствия, к инцидентам причастны 48-летний житель Каменка-Бугского района, 38-летняя жительница Сколевского района, 60-летний житель Львова, а также трое жителей Ровенской области в возрасте 49, 56 и 57 лет.
По факту самовольного присвоения властных полномочий возбудили уголовное дело.