Группа людей во Львовской области пыталась создать фейковые органы местного самоуправления. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба областной полиции

Мэр Чернигова попросит у Зеленского денег для органов местного самоуправления © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк говорится в материале

В начале месяца злоумышленники провели собрание с жителями Сколевского района, где объявили о создании незаконного органа местного самоуправления в одном из сел и избрали «депутатов» и «голову».

По версии следствия, к инцидентам причастны 48-летний житель Каменка-Бугского района, 38-летняя жительница Сколевского района, 60-летний житель Львова, а также трое жителей Ровенской области в возрасте 49, 56 и 57 лет.

По факту самовольного присвоения властных полномочий возбудили уголовное дело.