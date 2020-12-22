Открытие главной елки Одессы на днях произошло под звуки российского «блатного» шансона, который включили в разгар мероприятия. Об этом сообщило местное издание «Думская»

Предновогодняя Одесса: в Новый год без чувства праздника © Стрингер Отмечается, что перед гостями выступил Одесский муниципальный духовой оркестр имени Салика, музыканты которого перевоплотились по случаю праздника в Дедов Морозов.

При этом после официальной части на Думской площади включили «новогодний блатняк». Посетителей с детьми решили удивить песней «Новый год» Михаила Шуфутинского, которая посвящена встрече Нового года в исправительном учреждении.

Так, текст композиции содержит следующие слова:

«Новый год, Новый год, выберем Снегурочку,

Кандидатов у нас прям хоть отбавляй:

И столичный пижон, и растратчик Курочкин,

Да еще петушок с кличкой Батерфляй».

В одесской мэрии прокомментировали инцидент. По словам администратора муниципального театра Надежды Черневой, после того как артисты ушли, на площади остались подрядчики, которые были наняты для технического обеспечения мероприятия. Пока они грузили свою аппаратуру, в качестве фоновой музыки их звукооператор включил плейлист с новогодними композициями, среди которых оказалась, в частности, песня Шуфутинского.

«Мы приносим свои извинения за столь нелепую случайность», — сказала Чернева.