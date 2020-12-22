Компания курсанток Харьковского национального университета внутренних дел станцевала под блатную песню российской группы «Воровайки». Видео на днях появилось в соцсетях, в пресс-службе вуза сообщили о начале служебного расследования

Пятеро девушек — будущих полицейских станцевали в общежитии под песню «Наколочка» группы «Воровайки», известной исполнением тюремного шансона.

В Киеве полсотни человек устроили драку из-за выступлений российских исполнителей на Украине © zaveqna / flickr

«В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсантов, вероятно полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение русского шансона. По указанному факту назначено служебное расследование», — сообщается на сайте вуза.

Группа «Воровайки» выступала в Крыму после 2014 года, кроме того, она исполняет песни, высмеивающие украинцев, и поддерживает Донбасс. В 2019 году после запроса партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» им запретили въезд на Украину, хотя их концерты были запланированы в Киеве, Одессе, Харькове и Николаеве.