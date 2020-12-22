На Украине запустили онлайн-проект «Родной Крым», в рамках которого планируют показать украинцам воспоминания знаменитостей о полуострове, где они выросли. Первыми в проекте поучаствовали украинские режиссер Ахтем Сеитаблаев и певица Джамала

«Расстреливали мальчиков под мою колыбельную!» — украинская певица вспомнила о Майдане © viva.ua

«Побывала дома, жаль, что сейчас нет возможности поехать, но там очень классно и очень красиво», — сказала певица.

В 2014 году жители Крыма проголосовали за возвращение полуострова в состав Российской Федерации, с этим не согласны власти Украины, которые до сих пор считают территорию своей, а всех, кто въезжает в Крым без их разрешения, наказывают запретом на въезд в страну на три года.