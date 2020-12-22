Джамале показали село Малороченское под Алуштой, где прошло ее детство. Певица вспомнила, как после школы пасла баранов, садилась под дерево и пела, присматривая за вверенными ей подопечными. Увидела исполнительница свою музыкальную школу и дедушкин сад.
«Побывала дома, жаль, что сейчас нет возможности поехать, но там очень классно и очень красиво», — сказала певица.
В 2014 году жители Крыма проголосовали за возвращение полуострова в состав Российской Федерации, с этим не согласны власти Украины, которые до сих пор считают территорию своей, а всех, кто въезжает в Крым без их разрешения, наказывают запретом на въезд в страну на три года.