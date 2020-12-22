По его словам, доля случаев заражения детей новым штаммом значительно выше, чем у уже известного варианта заболевания.
Исследователь отметил, что данные о распространении недавно обнаруженной мутации на юго-востоке Великобритании подтверждают высокий уровень заражения среди людей в возрасте до 15 лет.
Опасную мутацию коронавируса обнаружили в сентябре в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Дании, Нидерландах, ЮАР. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.