Ученый, профессор Имперского колледжа Лондона Нил Фергюсон 21 декабря рассказал об опасности новой мутации коронавируса для детей, передает The Independent

Вирус-мутант: Белоруссия не пошла по пути России © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Исследователь отметил, что данные о распространении недавно обнаруженной мутации на юго-востоке Великобритании подтверждают высокий уровень заражения среди людей в возрасте до 15 лет.

Опасную мутацию коронавируса обнаружили в сентябре в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Дании, Нидерландах, ЮАР. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.