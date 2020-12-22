Пятеро украинских министров проведут в прямом эфире онлайн-баттл по приготовлению борща в рамках кампании за включение блюда в список культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом Министерство культуры и информационной политики сообщило на своей странице в Facebook 21 декабря

Украина потребует от ЮНЕСКО признать борщ культурным наследием © goodfon.ru Роман Абрамовский, министр культуры Александр Ткаченко, вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська. Каждый из них попробует приготовить наиболее вкусный борщ по каноничным украинским рецептам.

Победителя определит известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Трансляция баттла будет вестись в социальных сетях.

«Добро пожаловать за стол политической кухни!» — говорится в сообщении.

Ранее Ткаченко заявил, что Киев будет добиваться в ЮНЕСКО закрепления за борщом статуса украинского культурного наследия. Он пообещал окончательно поставить точку в вопросе о национальном происхождении блюда и назвал этот процесс вопросом защиты истории.

Впервые власти Украины предложили внести борщ в список нематериального культурного наследия в начале октября. В него также должны войти сорочка с цветком, борщевская народная вышивка и карпатское лижникарство — техника изготовления покрывал из овечьей шерсти.