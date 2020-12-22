Отмечается, что соревнование пройдет 22 декабря. В нем примут участие министр окружающей среды Роман Абрамовский, министр культуры Александр Ткаченко, вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська. Каждый из них попробует приготовить наиболее вкусный борщ по каноничным украинским рецептам.
Победителя определит известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Трансляция баттла будет вестись в социальных сетях.
«Добро пожаловать за стол политической кухни!» — говорится в сообщении.
Ранее Ткаченко заявил, что Киев будет добиваться в ЮНЕСКО закрепления за борщом статуса украинского культурного наследия. Он пообещал окончательно поставить точку в вопросе о национальном происхождении блюда и назвал этот процесс вопросом защиты истории.
Впервые власти Украины предложили внести борщ в список нематериального культурного наследия в начале октября. В него также должны войти сорочка с цветком, борщевская народная вышивка и карпатское лижникарство — техника изготовления покрывал из овечьей шерсти.