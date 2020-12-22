Воздушное сообщение между Белоруссией и Великобританией прерываться не будет, несмотря на угрожающую ситуацию с коронавирусом в Соединенном Королевстве. Об этом 22 декабря сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-служба посольства республики в Великобритании

Коронавирус-мутант из Британии добрался до Украины © REUTERS, Gleb Garanich

Эпидемиологическую ситуацию в Великобритании посол Белоруссии в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Максим Ермолович обсудил с министром здравоохранения РБ Дмитрием Пиневичем и министром транспорта и коммуникаций Алексеем Авраменко.

«В нынешних условиях сохраняется авиасообщение между Беларусью и Великобританией», — говорится в сообщении диппредставительства.

Авиарейсы из Белоруссии в Великобританию совершаются по средам из пятницы. По прибытии из Британии пассажиры должны 10 дней провести на карантине.

Более 20 стран, в том числе Россия, объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией. Украина пока не готова ограничивать авиасообщение с Великобританией, о чем сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

С 21 декабря Белоруссия закрыла наземные границы с окружающим миром из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Исключение сделано лишь для некоторых категорий граждан, в том числе дипломатов.