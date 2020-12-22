Украинский политолог доктор социальной экономики Зиновий Свереда призвал киевские власти разработать стратегию военного «освобождения» Крыма и Донбасса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой» 22 декабря

По его словам, нормандский формат якобы завел в никуда, а Германия и Франция не раз во время переговоров занимали неоднозначную позицию, поэтому к переговорам по Украине необходимо подключить США и Великобританию.

«Кроме того, желаем мы того или нет, Украина должна иметь свою стратегию атаки. Мы должны перейти, отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров», — сказал Свереда.

Нашли виноватого? Мог ли Киев вернуть силой Крым © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«Реальная оборона — это патриотическая сознательность, нежелание народа сдаваться на каких бы то ни было условиях, восстановление своей армии и даже создание своих космических войск», — заявил политолог.

По его словам, тогда Украина сможет сравниться с передовыми странами в вопросе защиты своих интересов, а Великобритания и США будут относиться к ней как к партнеру.