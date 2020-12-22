Демократ получил первую дозу вакцины Pfizer в клинике ChristianaCare в Ньюарке, штат Делавэр, в присутствии прессы.
«Я это делаю, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы пройти вакцинацию, как только вакцина станет доступна», — отметил Байден.
Избранный вице-президент США Камала Харрис и ее супруг Дуглас Эмхофф сделают прививки на следующей неделе.
Накануне в США зафиксировали рекордный суточный прирост заразившихся COVID-19 — 403 359 случаев. Всего с начала пандемии в стране выявили более 18,3 млн случаев коронавируса, при этом 325 тыс. пациентов скончались.