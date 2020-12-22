Избранный президент США Джозеф Байден 21 декабря вакцинировался от коронавируса. Соответствующую трансляцию вел телеканал CNN

Эксперт: Байден будет присматривать за Украиной © REUTERS, Leah Millis

«Я это делаю, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы пройти вакцинацию, как только вакцина станет доступна», — отметил Байден.

Избранный вице-президент США Камала Харрис и ее супруг Дуглас Эмхофф сделают прививки на следующей неделе.

Накануне в США зафиксировали рекордный суточный прирост заразившихся COVID-19 — 403 359 случаев. Всего с начала пандемии в стране выявили более 18,3 млн случаев коронавируса, при этом 325 тыс. пациентов скончались.