Акции протеста против назначения Сергея Шкарлета на должность министра образования Украины прошли в разных городах страны. Об этом сообщили 21 декабря в Telegram-канале PavlovskyNews

Бывший «регионал» Шкарлет назначен и.о. министра образования Украины © Андрей Лубенский

Также против назначения нового главы Министерства образования протестовали в Одессе. Там несколько десятков митингующих собрались возле памятника Дюку де Ришелье.

Еще одна акция протеста прошла во Львове. Там собрались около 300 человек, в частности, студенты, активисты и представители университетов.

Летом 2020 года Шкарлета назначили заместителем министра образования и науки по вопросам европейской интеграции. При этом он временно исполнял обязанности министра образования и науки Украины в правительстве Дениса Шмыгаля.

На прошлой неделе Верховная Рада назначила Шкарлета министром образования. Депутат Рады от фракции «Голос» Инна Совсун сообщила, что ее фракция оспорит назначение Шкарлета якобы из-за неперсонального голосования депутатов фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь». Позднее депутаты из фракции экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» инициировали постановление Рады об увольнении Шкарлета с должности министра.

Шкарлет — доктор экономических наук, профессор, был ректором Черниговского национального технологического университета. В 2012 году он избирался в Черниговский областной совет от правящей во времена экс-президента Виктора Януковича Партии регионов. В 2015 году баллотировался на местных выборах в Черниговский облсовет уже от «Блока Петра Порошенко», но избран не был. Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования выявило плагиат в четырех работах Шкарлета, что вызвало общественный резонанс.