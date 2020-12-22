Под зданием Офиса президента Украины митингующие жгли файеры и дымовые шашки. Акция протеста прошла под лозунгом: «Стоп Шкарлет — не дадим убить образование». Участники акции выкрикивали: «Шкарлет — черт» и «Зелю геть».
Также против назначения нового главы Министерства образования протестовали в Одессе. Там несколько десятков митингующих собрались возле памятника Дюку де Ришелье.
Еще одна акция протеста прошла во Львове. Там собрались около 300 человек, в частности, студенты, активисты и представители университетов.
Летом 2020 года Шкарлета назначили заместителем министра образования и науки по вопросам европейской интеграции. При этом он временно исполнял обязанности министра образования и науки Украины в правительстве Дениса Шмыгаля.
На прошлой неделе Верховная Рада назначила Шкарлета министром образования. Депутат Рады от фракции «Голос» Инна Совсун сообщила, что ее фракция оспорит назначение Шкарлета якобы из-за неперсонального голосования депутатов фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь». Позднее депутаты из фракции экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» инициировали постановление Рады об увольнении Шкарлета с должности министра.
Шкарлет — доктор экономических наук, профессор, был ректором Черниговского национального технологического университета. В 2012 году он избирался в Черниговский областной совет от правящей во времена экс-президента Виктора Януковича Партии регионов. В 2015 году баллотировался на местных выборах в Черниговский облсовет уже от «Блока Петра Порошенко», но избран не был. Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования выявило плагиат в четырех работах Шкарлета, что вызвало общественный резонанс.