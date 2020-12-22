По его словам, новый штамм уже перенес один из его пациентов, который регулярно ездит на заработки в Чехию.
«Мне удалось подтвердить, что в Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса», — добавил Петров.
Опасную мутацию коронавируса обнаружили в сентябре в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация была также выявлена у пациентов в Дании, Нидерландах, ЮАР. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.
Более 20 стран, в том числе Россия, объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией. Украина пока не намерена ограничивать авиасообщение с Великобританией, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.