«Молния! Юрия Витренко только что назначили и.о. министра энергетики на экстренном кадровом кабмине», — написал он.
В июле Витренко заявил об окончании работы на посту исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины». По его словам, причиной увольнения стало то, что защита интересов Украины в отношениях с «Газпромом» перестала быть для компании приоритетом.
Парламент Украины ранее отказался назначить Витренко первым вице-премьером и министром энергетики, его назначение поддержали лишь 186 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.