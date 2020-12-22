На экстренном кадровом заседании Кабмина Украины Юрия Витренко назначили исполняющим обязанности министра энергетики. Об этом 21 декабря сообщил в Telegram депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко

Витренко прокомментировал сотрудничество с олигархами © Facebook/Сергій Лещенко Юрия Витренко только что назначили и.о. министра энергетики на экстренном кадровом кабмине», — написал он.

В июле Витренко заявил об окончании работы на посту исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины». По его словам, причиной увольнения стало то, что защита интересов Украины в отношениях с «Газпромом» перестала быть для компании приоритетом.

Парламент Украины ранее отказался назначить Витренко первым вице-премьером и министром энергетики, его назначение поддержали лишь 186 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.